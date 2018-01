NH Peilt: Nog meer toeristen naar Noord-Holland?

NOORD-HOLLAND - Onze provincie is populair bij toeristen. Heel populair! In Amsterdam was de groei afgelopen jaar twaalf procent, aan de kust elf procent. Veel gemeenten staan te springen om deze toeristen. Ze leveren immers geld op. Toch hebben bewoners regelmatig hun bedenkingen: wordt het niet te druk? Wat vind jij?

Afgelopen jaren maakten we regelmatig verhalen over de voor- en nadelen van het groeiend toerisme in onze provincie. We doken ons archief in en verzamelden de opvallendste verhalen. Een overzicht:

Weesp

Ook in Weesp hopen ze wat af te snoepen van de drommen Amsterdamse toeristen. Weesper Klaas Dijkstra heeft wel een idee hoe: Weesp omdopen tot Small Amsterdam.”Alles wat Amsterdam heeft, hebben we hier in het klein. Grachten, kerken, volle terrassen en wij hebben ook Weesper Mopjes."

Marken

Op Marken mag het aantal toeristen best wat minder. Niet gek dus dat bewoners in opstand kwamen toen de gemeente een steiger voor riviercruises wilde aanleggen in hun havengebied om zo de toeristenkas te spekken. De bewoners wilden er echter niets van weten en kwamen in opstand, tot aan de Raad van State aan toe. En met succes!

Enkhuizen

In Enkhuizen zijn de toeristen van harte welkom. In 2012 werd het plan 'Enkhuizen, kloppend hart van West-Friesland' in werking gesteld. Met Sprookjeswonderland en het Zuiderzeemuseum heeft Enkhuizen twee topattracties. Maar blijven hangen, doen de toeristen niet.

Om dat te veranderen wordt onder meer de Westerstraat aangepakt. "Bij de gevels staan Japanners en Chinezen te fotograferen", beweerde Hans Oudshoorn, voorzitter van Winkelstad Enkhuizen een aantal jaar geleden. "Dus overleggen we nu met de ondernemers om reclame van de gevels te houden."

Toch zijn er ook Enkhuizers met bedenkingen. "Als het hier maar geen Volendam wordt. Dat is veel te druk."

Alkmaar

Alkmaar profileert zich al jaren als kaasstad. Om nóg meer toeristen te trekken, moet de stad meer inspelen op de behoefte, denkt trendwatcher Adjiedj Bakas. Dus zijn advies: wietkaas! "De laatste jaren zien we de opkomst van medicinale wietolie, die veel wordt gebruikt voor pijnbestrijding bij kankerpatiënten of mensen met alzheimer. (...) Maar ik kan me voorstellen dat je er cannabis in spuit met een injectienaald. Dan snijd je de kaas doormidden en heb je cannabis kaasblokjes. Den Bosch heeft z'n Bossche Bol en dan heeft Alkmaar z'n wietkaas."

Maar ook met de 'reguliere' kaas gaat Alkmaar graag de provincie in om meer toeristen naar de markt te trekken. Zo stuurt de stad haar kaasmeisjes bijvoorbeeld als ware ambassadeurs naar Amsterdam.

Zaanse Schans

De Zaanse Schans een van de grootste trekpleister in de provincie. Afgelopen jaar trok de attractie met 2,2 miljoen mensen een recordaantal bezoekers. De organisatie van de Zaanse Schans kan dit aantal nog maar nauwelijks goed wegwerken. Het is er vol, erg vol. "Maar nog niet té vol", aldus de directeur van de Zaanse Schans. "We zullen wel maatregelen moeten nemen om de grote stroom toeristen en publiek in goede banen te leiden." Het is dus nog maar de vraag of zij zitten te wachten op nog meer toeristen vanuit Amsterdam.

De Koog

In de koog op het eiland Texel vangen ze het toerisme dat door de provincie trekt maar al te graag op. Ze willen graag dat het dorp een goede uitstraling krijgt. Initiatiefnemers zijn bezig om dat plan te verwezenlijken. "We hopen dat er straks een hele goede sfeer is, in een relaxte en goed verzorgde omgeving. De vrolijkheid, de volksheid en de zee in de omgeving van het dorp moeten dan echt goed geproefd worden", vertelde Michel Gregoire van Texels Ondernemers Platform.

Zandvoort

In Zandvoort staan ze te springen om meer toerisme vanuit Amsterdam te ontvangen. Op dit moment komen er natuurlijk al veel dagjestoerisme vanuit de Hoofdstad naar 'Amsterdam Beach' toe, maar ze gaan vaak na een dag weer weg. Peter Tromp, voorzitter Zandvoortse Ondernemers Vereniging, wil dat deze toeristen juist langer gaan verblijven. "Nu is de verhouding 92 procent dagtoerisme en maar 8 procent verblijfstoerisme. We willen dus meer hotels en meer pensions waardoor mensen langer willen blijven."

Ook gaan er geruchten rond dat de Formule 1 mogelijk gaat terugkeren in Zandvoort. Dat laat de harten van de burgers sneller kloppen. "Het is natuurlijk geweldig, want als klein jongetje zat ik al in de duinen naar de Grand Prix te kijken", aldus oud-speaker van de Grand Prix Rob Petersen.

Den Helder

In Den Helder is genoeg te beleven en ook hier staan ze te popelen om meer toerisme te verwelkomen. Alleen nemen de toeristen vaak meteen de boot over naar Texel en rijden ze Den Helder langs, omdat ze niet weten dat er daar ook veel te doen is. De stad is dus nog een onontdekt pareltje. Een van de trekpleisters is een oude rijkswerf van de marine. “Het terrein heeft prachtige historische panden waar een nieuwe bestemming aan is gegeven”, aldus Petra Clowting van Citymarketing Den Helder. Het dorp heeft er dus wel zin in.

Stede Broec

Nico Slagter, wethouder in de gemeente Stede Broec, wil graag dat de gemeenten in Noord-Holland Noord gaan samenwerken om grote groepen toeristen naar deze streek te lokken. Volgens Slagter hebben zij ‘misschien nog wel meer te bieden’ dan Amsterdam als het om toeristische dagbesteding gaat. "We moeten alleen meer leren van de manier van promoten. En er moet gekeken worden om betere verbindingen te maken in deze regio", aldus Slagter. "Stop met de promotie van Amsterdam en besteedt dat geld en ervaringen aan Holland boven Amsterdam."

Zaandam

De gemeente Zaandam wil dolgraag wat toeristen van Amsterdam overnemen. De nieuwe burgemeester van Zaanstad, Jan Hamming, wil de gemeente zo interessant maken voor toeristen dat zij aan één dag niet genoeg hebben."Zaanstad is als zelfbewust en eigenzinnig broertje van Amsterdam een enorm belangrijke partner om de uitdagingen waar onze hoofdstad voor staat waar te maken.”

Om het toerisme te bevorderen heeft de gemeente Zaanstad rederij Lee de opdracht gegeven om de vaarverbinding tussen Zaanstad en Amsterdam te gaan verzorgen in 2018. Vanaf 1 mei volgend jaar zal er door de nieuwe rederij tien keer per dag gevaren worden tussen Zaandam en Wormerveer.