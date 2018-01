Motie Mendes #3: "Ik ben niet bang voor de politiek"

BEVERWIJK - Hoe werkt het politieke systeem nu precies en wat kan er beter? NH Nieuws daagde de betrokken burger Mendes Stengs (42) uit om zelf de politiek in te gaan. Meermalen stootte hij zijn neus toen hij de leefbaarheid in zijn buurt wilde aanpakken. Is hij in staat om de politiek van binnenuit te verbeteren? Tijdens zijn zoektocht volgen wij hem op de voet in Motie Mendes.

Een politieke carrière vereist onder meer dossierkennis. Lukt het Mendes om een plek in de gemeenteraad te bemachtigen, dan zal hij zich over meer onderwerpen dan enkel 'de buurt' moeten uitspreken. In aflevering drie van Motie Mendes worden Mendes' verwachtingen besproken.



Balkenende

Mendes heeft naar eigen zeggen een streepje voor, omdat hij niet net als bijvoorbeeld voormalig premier Jan Peter Balkenende Nederland in moet om tijdens zijn campagne de mensen te leren kennen. "Ik ken de mensen al en weet wat er speelt", zo stelt hij.



Regelmatig bezoekt Mendes De Bazaar in Beverwijk. Niet om goedkoop kleren te scoren, maar om zijn haar weer lekker kort te scheren. Met de kappers heeft Mendes inmiddels een band opgebouwd. Al zijn zij over zijn politieke ambities niet per se enthousiast. "Voor mij zou het niks zijn", reageert de kapper die op dat moment zijn haar doet.



Patat Balie

Politici die Mendes tijdens zijn zoektocht naar een partij heeft gesproken, hebben hem erop gewezen dat de eerste jaren van een politieke carrière vooral bestaan uit het lezen van dossiers en het eigen maken van de politieke jargon. Mendes ziet geen obstakels. "Zo'n stuk heeft toch ook een inleiding en een conclusie."



Hoewel Mendes op camera vaak vrij direct reageert, ligt ondertussen wel het boek 'De Patat Balie' over politieke spelletjes in Den Haag op zijn nachtkastje. Achter de schermen lijkt hij dus wel degelijk zijn politieke kennis bij te spijkeren.



Een fit lichaam

Mendes heeft een 'fit lichaam' en denkt daarom lange debatten en het eigen maken van taaie, politieke onderwerpen goed te kunnen combineren met zijn drukke baan als procesoperator bij Tata Steel.



Ook zijn familie heeft hij voorbereid op het feit dat hij straks wellicht minder tijd voor hun heeft. "Mijn kinderen worden steeds ouder en zelfstandiger, dat maakt het ook makkelijker." Ondanks alle waarschuwingen blijft de Beverwijker dus bijzonder optimistisch. "Ik kan niet wachten tot maart, eerlijk gezegd."



