Positief nieuws voor Nadine Broersen: operatie niet nodig

HOORN - DONGEN Nadine Broersen hoeft geen operatie te ondergaan aan haar knie. De meerkampster uit Hoorn scheurde in november haar achterste kruisband af.

Nu blijkt dat een operatie niet nodig is. "Yes, ik kan weer vooruit kijken", twittert Broersen. "Na negen weken keihard gewerkt te hebben aan mijn revalidatie, is mijn knie/been sterk verbeterd. MRI wijst ook uit dat mijn achterste kruisband terug lijkt te groeien. We gaan verder met deze conservatieve behandeling, geen operatie dus."

Broersen is vastberaden om sterk terug te komen. "Ik heb nog een lange weg te gaan, maar samen met 'mijn team' gaan we ervoor."

In 2014 werd Broersen bij de WK indoor wereldkampioen op de vijfkamp.