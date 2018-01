Kettingbotsing op Westrandweg A5 Amsterdam

AMSTERDAM - Zeven auto's zijn vanavond met elkaar in botsing gekomen net voor de Westrandweg op de A5 in Amsterdam, dat meldt de VerkeersInformatieDienst (VID).

Rond 18.00 uur stond ter hoogte van knooppunt Amsterdam-Westpoort een file van 5 kilometer. Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt.



Bergers zijn bezig de weg weer vrij te krijgen. De rechter rijstrook is afgesloten. Omrijden heeft volgens de VID weinig zin, omdat het overal erg druk op de weg is. "Het is beter om nog een extra kopje koffie te halen en iets later de weg op te gaan", laat een woordvoerder weten.



Ook op de A10 ter hoogte van Amsterdam De Nieuwe Meer is het raak. Daar zijn drie personenauto's op elkaar gebotst. De linker rijstrook tussen Amsterdam-Watergraafsmeer en knooppunt Watergraafsmeer is daar afgesloten.