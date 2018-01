Deel dit artikel:











Martin Haar aan de slag bij RKVV Velsen: "Het houdt mij nog jong" Foto: Pro Shots / Remko Kool

ALKMAAR - Martin Haar is vanaf volgend seizoen de nieuwe trainer van RKVV Velsen. Het eerste elftal van de Velsenaren is actief in de eerste klasse zondag.

De keuze van Haar om naar RKVV Velsen te gaan komt zoals hij zelf zegt 'vanuit zijn gevoel'. "Ik heb wel een leeftijd bereikt waarmee ik op pensioen kan gaan, maar ik wil natuurlijk wat doen en niet de hele week thuis zitten", vertelt de 65-jarige trainer, die momenteel eindverantwoordelijk is bij Jong AZ. De trainer heeft niet de juiste papieren om de Alkmaarders te mogen leiden, maar hij kreeg dit seizoen dispensatie. "Het houdt mij jong"

De geboren Zwollenaar werd vóór de kerst gebeld en heeft afgelopen week zijn jawoord gegeven aan RKVV Velsen. "Ze zijn jong en ambitieus. Dat geeft mij heel veel plezier en het houdt mij ook nog jong." Andere functie AZ

Haar gaat waarschijnlijk ook nog een andere functie bekleden binnen AZ. "Max Huiberts (technisch directeur, red.) heeft aangegeven mij graag bij de organisatie te houden. Deze week praten we over hoe we het gaan invullen", zegt Haar. "Ik denk niet meer een rol bij het eerste, maar meer bij de jeugd." Lang verbonden

De 65-jarige trainer is al lange tijd verbonden aan de club. Vanaf 1996 maakt hij al deel uit van de technische staf van de club. Daarnaast is hij bij het eerste elftal assistent geweest van trainers als onder anderen Louis van Gaal, Ronald Koeman en Marco van Basten.