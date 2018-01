Deel dit artikel:











Burgervlotbrug gaat eindelijk op de schop Foto: NH / Jurgen van den Bos

BURGERVLOTBRUG - De Burgervlotbrug wordt na maanden defect te zijn geweest eindelijk gerepareerd. Dat zegt de gemeente Schagen in een persbericht. De brug, die een belangrijke verbinding is tussen het oostelijk en westelijk deel van Burgervlotbrug, is al sinds september dicht na een aanvaring.

Vanaf 5 maart starten de werkzaanheden en die gaan ongeveer een maand duren. In die tijd wordt er een veerpont geplaatst voor (brom-)fietsers en voetgangers, om toch het water over te komen. De provincie stelt als doel om 9 april de werkzaamheden afgerond te hebben en de brug weer te openen voor al het verkeer. De overgang is ruim 200 dagen dicht geweest. Tijdens herstelwerkzaamheden worden ook stalen remmingswerken geplaatst. Dit moet voorkomen dat de brug bij een eventuele volgende aanvaring opnieuw kapot gaat. Lees ook: Schip vaart deel brug Burgervlotbrug kapot: autoverkeer gestremd De gemeente Schagen, ondernemers en bewoners pleiten al jaren voor een vaste brug bij Burgervlotbrug, na de zoveelste stremming van de vlotbrug in het Noordhollands Kanaal. Kapster Nancy Tesselaar bood daarom vorige week een petitie aan bij de statenleden: "Ik ben het zo zat. Iedere dag moet ik vijftien kilometer omrijden. Vrachtwagens en auto's met caravans die voor mijn deur stilstaan, omdat ze brug niet over kunnen." Lees ook: Vaste verbinding Burgervlotbrug toch een stukje dichterbij na 'maandenlange isolatie Afgelopen najaar bleek dat de provincie de kosten voor een vaste brug te hoog vindt, omdat er te weinig noodzaak voor zou zijn. Na een rondrit langs de vlotbruggen, bleken de statenleden de regio toch tegemoet te willen komen.