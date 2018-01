Blijdschap bij sterrenwacht Orion: telescopen doen het weer

BOVENKARSPEL - Sterrenwacht Orion heeft het besturingssysteem van de telescopen vervangen. Daardoor kunnen de leden eindelijk weer de planeten, sterren en andere objecten in het universum van dichtbij bekijken. Voorzitter Theo Mulder kan zijn geluk niet op. "Ik ben heel blij, afgelopen zes maanden was echt een drama."

Het vorige besturingssysteem van de telescopen was kapot gegaan door lekkage in de meterkast van het gebouw waar de sterrenwacht in gevestigd is. Mulder klopte diverse keren aan bij de gemeente om de problemen aan te kaarten, maar dit leverde niets op. Daarom besloot hij afgelopen najaar zelf geld in te zamelen voor een nieuw besturingssysteem.

Schrapen

"We hebben echt moeten schrapen. We kregen geld van fondsen, de Rabobank en particulieren", vertelt Jaap Braak van Orion. In totaal was er zo'n 24 duizend euro nodig en dat is, tot enige verbazing van Braak, gelukt. "Het ging eigenlijk best wel snel. In zo'n drie maanden tijd hadden we het bedrag bij elkaar om een nieuw besturingssysteem te kunnen kopen."

Het apparaat draait op losse accu's en daarmee zijn alle problemen die er waren in het pand, niet meer aan de orde. "Het mooie van dit systeem is dat we een planeet kunnen invoeren en dan zoekt de telescoop 'm zelf op. Je hoeft dus niet meer zelf te gaan zoeken waar die is. "

Voorlopig kan de sterrenwacht in Bovenkarspel weer volop genieten van al het moois dat het universum te bieden heeft. "We zijn echt in hoera-stemming", vertelt Anne Heeringa van Orion. "Dit is echt heel mooi en we zijn blij. "