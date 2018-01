Bouwbedrijf Hippolytushoef verwoest door brand: "Alles zijn we kwijt"

HIPPOLYTUSHOEF - Eigenaar Wouter Keppel staat er nog beduusd bij: "Machteloos, troosteloos en niet te bevatten, echt niet.". Gisteravond brandde zijn bedrijf helemaal uit. In de loods lagen alle gereedschappen en voorraden die hij voor zijn dagelijks werk nodig heeft.

"Alle werkzaamheden liggen plat momenteel", vertelt Keppel voor zijn geblakerde loods. Buiten ligt een grote stapel rommel. Hij en drie medewerkers hadden momenteel meerdere klussen lopen. "We kunnen even niks meer."

Via een buurman en een brandweerman kreeg Keppel gisteravond het bericht binnen dat zijn bedrijf in de brand stond. "Ik ben meteen in de auto gesprongen en als een malle hierheen gereden. Daarna weet ik niets meer. Ik had een soort black-out, er komt zoveel op je af. Daar hou je van tevoren geen rekening mee."

Alles kwijt

In de loods waren ze onder andere bezig met kozijnen voor een aanbouw. "We hadden een grote bulk voorraad hout, schroeven, ramen en kozijnen voor klanten. Ja, alles. We krijgen een hoop steun van iedereen, maar ja, alles zijn we kwijt. We hebben alleen nog één auto."

Hoe het verder moet met het bedrijf, weet Keppel even niet: "We zijn in overleg met de verzekeraars. Morgen pakken we de draad weer op met een auto. Daarna hopen dat we snel weer volledig inzetbaar zijn."