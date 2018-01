Mark de J. veroordeeld tot 18 jaar cel voor moord op Koen Everink

AMSTERDAM - Voormalig tenniscoach Mark de J. is dinsdag veroordeeld tot een een celstraf van achttien jaar voor de moord op zakenman Koen Everink.

Everink werd op 4 maart 2016 dood gevonden in zijn villa in Bilthoven. Hij was door tientallen messteken om het leven gebracht. Dat gebeurde terwijl zijn jonge dochtertje boven lag te slapen. Zij was degene die 's ochtends haar vader vond.

De J. was niet bij de uitspraak in de rechtbank in Utrecht aanwezig. Zijn advocaat liet gelijk na de uitspraak weten in hoger beroep te gaan tegen de veroordeling.

