Kijkshopklanten voor dichte deur: "Denk dat ik mijn geld kwijt ben"

AMSTERDAM - Ondanks de aankondiging gisteren van het faillissement van Kijkshop, kwamen veel mensen vandaag toch even een kijkje nemen bij een van de winkels aan de Bilderdijkstraat in Amsterdam. Daar troffen zij een dichte deur, tot teleurstelling van een aantal van hen.

"Ik kom speciaal voor de Kijkshop", vertelt een van de gedupeerden aan NH Radio. "Ik heb gisteren een magnetron besteld en betaald. En nu zie ik dus dat de Kijkshop dicht is. Daar hebben ze mij gisteren niets over verteld. Nu ben ik bang dat de magnetron niet meer komt en dat ik mijn geld kwijt ben. Ik kwam hier eigenlijk wel vaak."

Een andere man heeft nog een waardebon van de winkel. "Ik heb eigenlijk nog een waardebon van 50 euro", vertelt hij teleurgesteld. "Die hoopte ik vandaag nog even in te kunnen leveren. Maar dat gaat denk ik niet. Ik vind het jammer dat ze weg zijn, want ik koop eigenlijk de meeste dingen hier bij de Kijkshop."

Koopjes

Ook zijn er mensen aanwezig die hadden gehoopt op koopjes. "Ik wist dat ze failliet waren, maar ik dacht: 'misschien blijven ze nog een paar dagen open'", vertelt een vrouw. "Dus wilde ik mijn slag slaan. Een nieuwe koffer bijvoorbeeld, want ik ga op vakantie."

Ook zij is teleurgesteld dat de winkel failliet is. "Ik ga de Kijkshop ontiegelijk missen", gaat ze verder. "Zeker vier keer per jaar koop ik een flesje parfum. Normaal kost dat 99 euro, maar hier maar 20 euro. Dan koop je gelijk vier flessen. Die gaan over de hele wereld. Brazilië krijgt er een kado, Suriname krijgt er een kado, ik koop er twee, m'n dochter een. Nu zijn ze weg", concludeert ze.