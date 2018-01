Ajax contracteert Rasmus Kristensen

AMSTERDAM - Ajax heeft overeenstemming bereikt met het Deense FC Midtjylland en Rasmus Nissen Kristensen over de overgang van de speler naar Amsterdam.

De 20-jarige jeugdinternational tekent een contract van 4,5 jaar, dat direct ingaat en loopt tot en met 30 juni 2022.

Naam op de rug

Kristensen we rd op 11 juli 1997 geboren in Brande, Denemarken. De rechtervleugelverdediger speelde sinds zijn twaalfde bij FC Midtjylland. Daar speelde Rasmus Nissen Kristensen met de naam Nissen op de achterkant van zijn shirt, die afkomstig is van zijn moeder. Bij Ajax zal hij met de naam van zijn vader, Kristensen, op de rug spelen.

Fysieke speler

Over zijn eigen spel zegt de Deen: "Ik ben een speler die veel kracht en energie gebruikt. Ik speel met passie en dat wil ik graag laten zien. Ik ben vrij groot voor een rechtsback, dus ben ook een fysieke speler met veel diepgang."

Concurrent Veltman

Trainer Erik ten Hag is blij met de ruimere bezetting in zijn defensie. "Kristensen heeft veel drive naar voren toe. Het is een karakterjongen die een missie heeft om te slagen. Bij Ajax heb je meer dan elf basisspelers nodig om succesvol te kunnen zijn. Op de rechtsbackpositie gaat hij de concurrentie aan."