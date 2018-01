André Hazes laat microfoon vliegen tijdens Vrienden van Amstel

AMSTERDAM - André Hazes is een graag geziene gast bij de Vrienden van Amstel Live. Hij treedt dan ook altijd met veel overgave op. Bij de laatste editie misschien met iets té veel overgave: bij een inzet van het nummer 'Leef' gooit hij spontaan zijn microfoon het publiek in.

Dré lijkt zelf nog wel het meest te schrikken. In een filmpje dat hij zelf op Instagram heeft geplaatst, is te zien hoe hij de microfoon uit zijn handen laat vliegen en zich vervolgens dood schrikt. Zijn gezichtsuitdrukking spreekt boekdelen.

Vervolgens herpakt hij zich, pakt hij een andere microfoon en gaat hij verder met zijn lied. Het is niet bekend of de gelanceerde microfoon nog iemand in het publiek heeft geraakt.

Aan Dré's bijschrift op Instagram te zien, kan hij achteraf wel lachen om zijn onbesuisde actie. "Let op m'n microfoon! :-) :-) :-) :-)", schrijft hij.

Bekijk de video hieronder: