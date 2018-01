Makkelie fluit Utrecht - Ajax, Willem II - AZ onder leiding van Wiedemeijer

AMSTERDAM - ZEIST De wedstrijd tussen Utrecht en Ajax wordt zondag geleid door Danny Makkelie. Reinold Wiedemeijer is de arbiter bij Willem II - AZ. De scheidsrechtersaanstellingen in de Jupiler League zijn ook bekend.

Willem ll - AZ

Reindold Wiedemeijer moet de wedstrijd van AZ in Tilburg tegen Willem ll in goede banen leiden. Zijn assistenten voor die wedstrijd zijn Erik Kleinjan en Johan Hubers. Stan Teuben is de vierde man. De wedstrijd in het Koning Willem ll stadion begint zondag om 16.45 uur.

FC Utrecht - Ajax

Ajax tegen FC Utrecht wordt gefloten door Danny Makkelie. Hij krijgt assistentie van Mario Diks en Hessel Steegstra. Jeroen Manschot is de vierde man. Op zondag wordt de wedstrijd in Stadion Galgenwaard om 12.30 uur gespeeld.

Jupiler League

Freek van Herk is de arbiter bij Telstar - Jong AZ

FC Volendam - Go Ahead Eagles wordt gefloten door Edwin van de Graaf

RKC Waalwijk - Jong Ajax staat onder leiding van een Belgische official.

Alle duels zijn vrijdag en zondag live te volgen op de radio in NH Sport.