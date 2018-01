De Peiling: Liever een cadeaubon of contant geld met je verjaardag?

NOORD-HOLLAND - De nieuwe plastic VVV-cadeaukaart wordt in veel webwinkels en gewone winkels niet geaccepteerd. Er is al voor tientallen miljoenen aan nieuwe VVV-cadeaukaarten verkocht.

Kaart geweigerd

De nieuwe VVV-cadeaukaart wordt volgens de NOS door een aantal winkeliers geweigerd omdat de software in de kassa nog niet is aangepast, maar ook omdat de VVV-bon nieuwe stijl de winkeliers meer kost aan commissie: Geen 6 maar 10 procent van de waarde van de bon gaat naar de VVV.

Miljoenen in de keukenla

De Consumentenbond berekende dat Nederland per jaar voor zo'n 5 miljoen euro aan ongebruikte cadeaubonnen vergeet uit te geven. Daarbij helpt het niet dat veel winkelketens tegenwoordig een eigen cadeaubon of giftcard hebben, die alleen bij die winkelketen te besteden is.

In rook op

Bij een faillissement van een winkelketen is een cadeaubon niets meer waard. Toen V&D over de kop ging waren er nog V&D cadeaubonnen in omloop met een totale waarde van bijna 10 miljoen euro.

Wat krijg jij liever?

Heb jij een laatje vol ongebruikte cadeaubonnen? Wat krijg je liever met je verjaardag? Zo'n bon of contant geld? We horen het graag van je!

De Peiling is de hele dag online en bij NH Nieuws op tv. Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18:00 en 19:00 uur. Bel 088-850.51.52 als je mee wilt praten. De meeste reacties op De Peiling staan op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail je verhaal dan naar depeiling@nhnieuws.nl