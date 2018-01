Agenten vissen 300 meter aan illegale netten uit het IJsselmeer

IJSSELMEER - Bij een actie van de Landelijke Eenheid Noordwest zijn vanochtend meerdere illegale visnetten uit het IJsselmeer gehaald. Volgens een bericht van de politie ging het om zo'n 300 meter aan netten.

De politie heeft de visnetten in beslag genomen. Veel vissen en ook vogels zaten in de netten vast. Agenten hebben de diertjes bevrijd en ze vervolgens in het water uitgezet.

Het is niet bekend wie de visnetten in het water heeft geplaatst. De politie doet onderzoek.