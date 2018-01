Haarlemmers ingesneeuwd in Lech: "Ineens een extra après-ski avond"

LECH - John Meulemans, eigenaar van het Haarlemse bedrijf 3sixtyfive, dacht zijn collega's mee te nemen op een gezellige wintersportreis naar het Oostenrijkse Lech. Die reis zou duren tot gisteravond, maar vanwege hevige sneeuwval in het skigebied krijgt de reis een onverwacht staartje.

"Het plan was om gisteravond te vertrekken", vertelt Meulemans aan NH Nieuws. "Alleen het heeft zo veel gesneeuwd en er is zo veel lawinegevaar dat we in ieder geval gedwongen zijn om nog een avond te blijven. Het is nog heel erg onzeker wanneer we terugkunnen."

Aan de ene kant is het best vervelend dat de groep nog niet huiswaarts kan, vindt Meulemans. "Er wordt toch op je gerekend en je legt ook wat belasting bij anderen neer. Zakelijk gezien loopt het natuurlijk ook niet door. Er worden afspraken verzet. We hebben zelfs een nieuwjaarsborrel aankomende donderdag, dus dat staat ook een klein beetje op losse schroeven."

Extra après-ski

Maar aan de andere kant: zo erg is het nu ook weer niet, blijkt uit wat Meulemans vervolgens vertelt. "De sfeer is goed. Gisteravond was het ineens een extra après-ski avond, dus dat was niet negatief. Ik heb gehoord dat er in een ander gebied geen stroom is en geen verwarming. Gelukkig zijn wij nog wel van de gemakken voorzien en is het met name onhandig."

Voorlopig is het afwachten voor Meulemans en zijn collega's. "Het is standby staan de komende uren. De koffers zijn gepakt, in principe staat iedereen klaar. Over een uurtje horen we weer meer nieuws."