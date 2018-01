Stedenbouwkundige: "Amsterdam moet kiezen voor de sneltram"

AMSTERDAM - De Noordzuidlijn is klaar, Leve de sneltram! Volgens stedenbouwkundige en vervoersexpert Rob van de Bijl moet Amsterdam nu kiezen voor sneltrams. Veel goedkoper en sneller aan te leggen. En dat is nodig om de verwachte reizigersgroei in de Metropool Amsterdam de komende jaren op te vangen.

Op korte termijn moet er een goede verbinding komen met Schiphol maar volgens van der Bijl kan dat uitstekend met lightrail. Doortrekken van de Noordzuidlijn klinkt mooi maar is vele malen duurder dan een sneltram. Lightrail is sneller aan te leggen en kan op termijn onderdeel zijn van een veel groter netwerk van sneltrams in de regio.

Maar ook in Amsterdam zelf moeten er meer sneltrams komen. Amsterdam Noord moet na de Noordzuidlijn in het centrum, zowel aan de oostkant als aan de westkant via een railverbinding aangesloten worden op de stad. Met een brug naast de Schellingwouderbrug in oost en een brug naast een geplande fietsbrug in west wordt Noord goed bereikbaar.

Lightrail is niet alleen goedkoper maar heeft ook als voordeel dat het met de stad mee kan groeien. Nu kiezen voor lightrail betekent dat er duidelijkheid ontstaat over de gebruikte systemen. Voorbeeld is de nieuwe Amstelveenlijn die straks vanaf Station Zuid naar Uithoorn rijdt. Een sneltram naar Schiphol zou in de toekomst doorgetrokken kunnen worden naar Hoofddorp en wellicht Haarlem.