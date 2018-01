Gemeente Den Helder wil rookvrije buitenruimtes invoeren

DEN HELDER - Het college van de gemeente Den Helder gaat in gesprek met schoolbesturen en sportverenigingen, met als doel dat er maatregelen worden getroffen om speeltuinen, schoolpleinen en buitenaccommodaties rookvrij te maken. Dat meldt onze mediapartner Den Helder Actueel.

Een breed gedragen motie hoefde gisteravond volgens het online dagblad niet eens meer in stemming te komen, omdat het college aangaf deze te omarmen.

Het idee kwam van D66 en de Stadspartij, maar veel fracties steunden het plan. Toch waren er ook tegengeluiden te bemerken: Paul Koopman van Beter voor Den Helder vond het wel te ver gaan en sprak van 'verregaande beknotting van de vrijheid' en 'we moeten niet alles verbieden'. Wethouder Pieter Kos gaf echter aan dat het college uitvoering zal geven aan de motie.

Behalve gesprekken over de rookvrij buitenruimtes, wordt ook gesproken over lichte uitzonderingen. Daar waar strikt noodzakelijk kan dan een rookzone komen, op voorwaarde dat die geen overlast veroorzaakt voor andere bezoekers, volwassenen en kinderen. Den Helder streeft naar een rookvrije generatie en de raad is van mening dat de overheid het goede voorbeeld moet geven, aldus Den Helder Actueel.