Dick (77) doet al veertig jaar aan Ministeck: "Je moet je fantasie gebruiken"

BOVENKARSPEL - Zodra zijn vrouw Trudy begint met borduren weet Dick Koolhaas (77) niet hoe snel hij naar zijn zolderkamer moet gaan. Dat is het teken dat het tijd is om te ministecken. Ruim veertig jaar is hij hier dagelijks mee bezig.

Dick blijft zichzelf uitdagen. Wanneer hij bezig is met met een kunstwerk denkt hij alweer na over zijn volgende exemplaar. "Mijn ideeën haal ik uit tijdschriften, logo's of ansichkaarten. Wanneer ik een mooie heb gevonden maak ik een foto en stuur ik deze op naar de fabriek," vertelt hij aan NH Nieuws.

De fabriek maakt dan een telraam waarmee Dick zijn kleurrijke werken maakt. Zijn Ministeck komt uit heinde en verre, wekelijks krijgt hij een telefoontje van andere fanaten die nog wat steentjes voor hem hebben liggen.

Bij het priegelwerk komt een hoop geduld kijken. "Je vindt steeds nieuwe handigheidjes om sneller te werken, ik gebruik bijvoorbeeld een schroevendraaier om de stenen die verkeerd liggen eruit te halen", laat Dick weten.

Passie

Zijn passie is begonnen in Duitsland. In een winkel vond hij folders van Ministeck met de aankondiging dat het mogelijk is om foto's te sturen naar een fabriek in ruil voor een telraam. Na het investeren in spullen en een paar keer proberen is deze interesse gaan groeien. ''Als je goed wilt ministecken moet je je fantasie gebruiken. Ministeck kent maar 24 kleuren en je moet proberen om hiermee een geheel te maken."