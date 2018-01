Plannenmakers prijzen landingsbaan in zee aan: "Wonen aan een baai met duinen"

WIJK AAN ZEE - Het plan om landingsbanen aan te leggen in zee bij Wijk aan Zee, betekent niet direct meer overlast voor omwonenden. Dat stelt Ronald Fukken, een van schrijvers van het rapport 'Vlucht naar Voren'.

Het rapport wordt vandaag namens zestig bewonersgroepen aangeboden aan de Tweede Kamer. In de plannen stellen ze dat Schiphol alleen kan uitbreiden als er bepaalde functies naar zee worden verplaatst. Te beginnen met één of twee landingsbanen.

De plannen zorgden voor omwonenden in Wijk aan Zee voor grote onrust. "Het is natuurlijk te gek voor woorden", aldus één van hen. "Ik ben juist verhuisd om de herrie te ontvluchten van de vliegtuigen en dan hoor ik dit", vult een ander aan. "Het is ongelooflijk. Ik ben er echt niet blij mee."

Lees ook: Omwonenden Schiphol willen landingsbanen in zee

Baai en duinen

"Die reacties liggen natuurlijk voor hand", zegt Fukken in het NH Radioprogramma Spitstijd!. Toch is hij ervan overtuigd dat de overlast mee zal vallen. "We hebben in de opzet gekeken naar de Maasvlakte. Als je daar aan de kant van Den Briel en Oostvoorne kijkt, dan is daar een baai gekomen met aan de andere kant duinontwikkeling. Zo stellen wij dat ook voor. Mensen komen dus aan een baai te wonen met duinen. Daarachter vindt het dan dus plaats."

Daarnaast zullen de vliegtuigen volgens Fukken niet constant langs de stranden vliegen. “We hebben het zo vormgegeven dat er geen vluchten over de kust komen, alles vindt plaats boven zee.

Niet uniek

In het buitenland zijn soortgelijke projecten al eerder gerealiseerd. "Met name in Azië hebben ze banen op zee. In Osaka is zelfs een heel vliegveld op zee gebouwd. We zijn dus niet uniek, maar in onze situatie gaan we het zo doen dat het multifunctioneel wordt. Zo kan het mogelijk gecombineerd worden met een buitenhaven van Amsterdam en windwinning. Zo wordt dat een win-win situatie."