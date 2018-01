Elf Kijkshopwinkels in Noord-Holland sluiten deuren: personeel 'niet verrast'

NOORD-HOLLAND - Opnieuw verdwijnt er een groot winkelbedrijf uit het Nederlandse straatbeeld. Winkelketen Kijkshop kampt al jaren met verliezen en moet daarom noodgedwongen alle zeventig vestigingen in Nederland opheffen. In Noord-Holland gaat het om elf filialen.

Vijf van deze filialen bevinden zich in Amsterdam. De andere winkels zijn gevestigd in Den Helder, Haarlem, Heerhugowaard, Hoorn, Huizen en Zaandam.

Veel Noord-Hollanders zijn het er op Facebook over eens: de winkel zou niet met zijn tijd mee zijn gegaan. "Het was altijd net of je bij de plaatselijke Chinees kwam", reageert iemand. "Je leverde een briefje in en dan kwam het artikel je door een luikje tegemoet."

Een ander zegt: "Vroeger kwam ik er wel. Maar al heel lang niet meer." Iemand anders voegt toe: "In de jaren 80 was het een spannend concept, maar de formule is nooit veranderd of aangepast."

'Sneu voor personeel'

Wel leven de Noord-Hollanders erg mee met het personeel dat nu op zoek moet naar een nieuwe baan. Landelijk zijn dit zo'n vierhonderd medewerkers. Het is niet bekend hoeveel dit er in Noord-Holland zijn. "Vind het sneu dat er zoveel mensen op straat staan, maar vond het een waardeloze winkel", concludeert iemand.

Patrick van den Berg was zelf werkzaam in een Kijkshopfiliaal in Zaandam. "Ik kreeg gisteren te horen dat ik vandaag niet meer hoefde te komen", vertelt hij aan NH Nieuws. "We hadden het als personeel al wel zien aankomen. Er zijn namelijk de laatste tijd helemaal geen nieuwe leveringen binnengekomen. Ook was de Lucardi-collectie al uit de schappen gehaald."

"Voorlopig winkel niet meer in'

Toch is het faillissement wel als een klap aangekomen bij het personeel. "We werken hier met vier medewerkers en twee stagiairs", aldus Patrick. "Officieel zijn we nog in dienst, maar we mogen van de curator de winkel voorlopig niet meer in. Misschien gaan we binnenkort nog open voor een soort van leegverkoop, dat krijgen we nog te horen."

Patrick hoopt van harte dat de nieuwe app van de Kijkshop, genaamd 'Kijk bij mij' alsnog een doorstart kan maken. "De app is de afgelopen kerstdagen heel vaak gedownload." Zelf verwacht hij hier niet meer van te zullen profiteren. "Ik heb al wat gesprekken staan voor een nieuwe baan", aldus de optimistische medewerker.