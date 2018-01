Beverwijkse Elena (22) wil met boek 'taboe over depressie doorbreken'

BEVERWIJK - Het taboe op depressie onder jongeren doorbreken. Elena Nicolaas (22) is vastberaden in haar missie, want exact een jaar na de veelbesproken expositie in Beverwijk, presenteert ze het boek 'Stel je niet zo aan'.

Dat er een boek moest komen, wist de Beverwijkse eigenlijk direct al toen ze de jongeren - met depressie - fotografeerde voor de expositie. "Een foto kan veel zeggen, maar er zit ook zo'n groot verhaal achter", vertelt ze tijdens de presentatie in de Grote Kerk in Beverwijk. "En ik vond dat dat ook een plek moest krijgen, dus dacht ik: ik maak er een boek over. Ik hoop het taboe om te praten over depressie hiermee te doorbreken", aldus de fotografe.

Hulp

William Jordens is jongerenwerker en hielp Elena met het project. "Door dit boek gaan we erover praten, ook ouderen hebben het er nu over. Dus we bereiken ze: en dat is geweldig", aldus William.

Langs scholen

Elena wil na de nieuwe expositie en het uitbrengen van het boek de middelbare scholen langs. Een nieuw hoofdstuk. "Want je hoort veel over pesten, maar niet wat er na pesten gebeurt. En ik wil dat nu al meegeven aan de jongeren", aldus Elena.