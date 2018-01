Deel dit artikel:











Automobilist rijdt tegen paal en slaat over de kop Foto: Inter Visual Studio/ Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio/ Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio/ Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio/ Lorenzo Derksen

AMSTERDAM - Een automobilist is afgelopen nacht rond 2.00 uur de controle over zijn auto verloren en over de kop geslagen, nadat hij tegen een paal reed. Het ongeval vond plaats op de Zuiderzeeweg in Amsterdam-Oost.

Het is niet bekend waardoor de bestuurder de macht over het stuur verloor. Volgens getuigen was de man aanspreekbaar en is hij uit voorzorg per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Zuiderzeeweg was door het ongeluk tijdelijk afgesloten. Het verkeer had hier hinder van, omdat ook de Zeeburgertunnel voor onderhoud dicht was.