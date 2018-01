Deel dit artikel:











Jong AZ'er Regeling heeft al lang niet naar de stand gekeken

ZAANSTAD - Na zeven nederlagen pakte Jong AZ maandagavond een punt tegen FC Den Bosch. Heel veel schoot het Alkmaarse beloftenteam er niet mee op, want ze staan nog steeds negentiende in de Jupiler League. "Dat is niet best."

Na afloop was Vincent Regeling vooral teleurgesteld over het resultaat. De centrale verdediger vond dat zijn ploeg goed begon en recht had op meer dan het gelijke spel. "Deze wedstrijd had je echt kunnen winnen. Je speelt 1-1 en je bent blij dat je niet verloren hebt, maar er had meer ingezeten." Jong AZ stond in het begin van het seizoen nog in het linker rijtje, maar zakt week naar week verder weg op de ranglijst. Inmiddels staan de talenten op de negentiende plek. "Ja die doet wel een beetje pijn. Ik heb al lang niet meer naar de stand gekeken." Vrijdag gaat Jong AZ op bezoek bij buurman Telstar. Dit duel is uiteraard live te volgen via NH Sport op de radio.