Sterke eerste helft levert Jong Ajax drie punten op

AMSTERDAM - Jong Ajax heeft de aansluiting met koploper Fortuna Sittard gevonden. Dankzij een 3-2 overwinning op SC Cambuur is de achterstand teruggebracht tot twee punten.

In het eerste half uur leek Jong Ajax de klus al te klaren. Dankzij spits Mateo Cassierra (foto) werd het in de elfde minuut 1-0. De Colombiaan schoot vanaf randje zestien schitterend binnen.

Zes minuten later werd de marge al verdubbeld. Een hoekschop belandde voor de voeten van Noa Lang. De buitenspeler kapte zijn directe tegenstander uit om vervolgens met buitenkant rechts fraai raak te schieten. Ook 2-0 bleef niet lang op het scorebord staan. In de 24e minuut was het namelijk Carel Eiting die scoorde met een droge knal: 3-0.

Na rust kwam Cambuur beter voor de dag. Toch had Ajacied Deyovaisio Zeefuik de 4-0 op zijn schoen, maar de verdediger miste oog in oog met doelman Erik Cummins. Dat leek de ploeg van Michael Reiziger zelfs even fataal te worden, omdat Nigel Robertha plots twee keer scoorde op aangeven van Xander Houtkoop en Mathias Schils.

Diezelfde Robertha leek drie minuten voor tijd ook voor de 3-3 te zorgen, maar de aanvaller schoot vlak voor keeper Kostas Lamprou over. Zodoende houdt Jong Ajax drie punten over aan de wedstijd op De Toekomst.

De Amsterdammers staan derde in de Jupiler League op twee punten van lijstaanvoerder Fortuna Sittard.