Bij1 brokkelt verder af: ook nummer 6 stapt op

AMSTERDAM - (AT5) Naomi Doevendans heeft zich teruggetrokken uit Bij1, de partij waarmee Sylvana Simons meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Eerder stapten ook al Cailin Kuit en Bob Schoute op.

Doevendans, die als nummer zes op de kandidatenlijst staat, kondigt haar vertrek aan in een bericht op Facebook. Ze gaat niet in op de reden, maar drukt wel haar dank uit voor 'het begrip en de steun van de afgelopen tijd'.

Lees ook: DENK en FvD botsen: "Ik denk dat de integratie bij u mislukt is"

Begin deze maand stapte haar partijgenoot Cailin Kuit ook al uit de partij. Zij kwam in opspraak omdat ze zou hebben gelogen over haar voormalig werk als psychiater. Kandidaat Bob Schoute kondigde daarop zijn vertrek aan wegens 'persoonlijke redenen'.

17 Amsterdammers

In eerste instantie stonden er 17 Amsterdammers op de lijst van Bij1 voor de gemeenteraadsverkiezingen. Simons zelf staat als partijleider natuurlijk op de eerste plek, jongerenwerker Jazie Veldhuyzen is haar nummer twee. Hij deed in 2011 mee aan het Occupy-protest in Amsterdam.

Lees ook: Urenlang crisisoverleg bij partij Sylvana Simons: "Jullie krijgen geen antwoord!"

Simons vond het belangrijk om een 'kleurrijke en diverse' kandidatenlijst te presenteren. Zo zet Doevendans zich als activiste onder meer in voor de LHBTQI-beweging.