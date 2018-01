Groot protest van Koerden op Schiphol: "Ze roepen: 'Erdogan, moordenaar'"

SCHIPHOL - Koerden van militie YPG hebben vanavond onaangekondigd op Schiphol geprotesteerd tegen Turkije en Erdogan. Ze hadden vlaggen bij zich en spandoeken met anti-Erdogan teksten. De Marechaussee hield de demonstranten nauwlettend in de gaten.

Een grote groep Koerden verzamelde zich vanavond onverwachts op Schiphol Plaza. Volgens een getuige riep een aantal van hen teksten als 'Erdogan, moordenaar'. Er kwamen zo'n dertig marechaussees om een oogje in het zeil te houden.

De sfeer zou gespannen zijn geweest, maar er brak geen gevecht uit. Eén persoon kwam in opstand tegen de demonstratie en werd toen neergelegd door de Marechaussee. Hij zou niet zijn aangehouden.

Inval

De Koerden zijn boos dat Erdogan het afgelopen weekeinde Turkse tanks het Syrische grensgebied bij Afrin in heeft gestuurd. Daar zijn Koerdische doelen gebombardeerd. Turkije is naar eigen zeggen van plan om een veilige zone in het gebied te vestigen, zodat de Syrische bevolking veilig terug kan keren. Erdogan benadrukte vandaag in een toespraak dat hij niet van plan is om zijn troepen terug te trekken.

Hannover

Eerder vandaag liep een soortgelijke demonstratie in Duitsland volledig uit de hand. Op Hannover Airport gingen bijna 200 mensen met elkaar op de vuist.