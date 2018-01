Grote brand in loods op industrieterrein Hippolytushoef

HIPPOLYTUSHOEF - In een loods aan De Wieken in Hippolytushoef woedt momenteel een grote brand. Meerdere brandweervoertuigen en een hoogwerker zijn aanwezig om het vuur te bestrijden.

Volgens de Veiligheidsregio zou er een aannemersbedrijf in het pand zitten. "Er staan veel bouwspullen opgeslagen, waaronder een flinke hoeveelheid hout. Ook zouden er optioneel gasflessen in de loods kunnen zijn, dus hebben we uit voorzorg opgeschaald naar een grote brand."

Er was niemand in het pand aanwezig toen het vuur uitbrak. Niemand raakte gewond.