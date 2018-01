Deel dit artikel:











Transavia verwijt piloot die betrokken was bij straatrace 'leugens en roekeloos gedrag' Foto: NH Nieuws

AMSTERDAM - Transavia wil de piloot die vorig jaar veroordeeld is voor een fatale straatrace in Loosdrecht niet meer in dienst nemen. Dat blijkt vandaag tijdens een zitting in de rechtbank van Amsterdam. De luchtvaartmaatschappij verwijt de man niet de gehele waarheid verteld te hebben tegen de politie en zijn werkgever.

Dat meldt De Telegraaf vandaag. Ook vindt Transavia dat 'hij zeer onverantwoord en roekeloos' in het verkeer heeft gehandeld door mee te doen aan een straatrace en hierdoor 'heeft bijgedragen aan de dood van een jonge vrouw'. Lees ook: OM gaat in hoger beroep tegen straffen in zaak doodgereden Fleur De piloot, Casper van W., werd in november veroordeeld tot een taakstraf van honderd uur en een jaar rijontzegging. Hij had met zijn vader door Loosdrecht geracet. Zijn vader reed daarbij de 19-jarige Fleur dood. Hij werd veroordeeld tot vier jaar cel en een rijverbod van vijf jaar. Lees ook: Transavia reageert na vonnis in zaak doodrijden Fleur: piloot Casper van W. op non-actief Van W. staat sinds zijn veroordeling al op non-actief bij Transavia. Vandaag bleek tijdens de zitting dat hij weer aan het werk wil. "Een overtreding mag niet leiden tot ontslag", aldus de advocate van de piloot. Transavia blijft volhouden dat er geen plek meer is binnen hun bedrijf. "Van W. heeft er zelf voor gekozen iemand in gevaar te brengen." Omdat de rechter geen aanleiding zag beide partijen nader tot elkaar te brengen, besloot ze de zitting op te schorten. Over drie weken (12 februari) volgt er een uitspraak.