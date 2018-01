Deel dit artikel:











Eigenaar ziet woning boven winkel afbranden: "We kunnen opnieuw beginnen" Foto: Inter Visual Studio/ Judith van Dijkhuizen

BUSSUM - De brand die vanmiddag woedde in het centrum van Bussum was in de bedrijfswoning van Tino Schipper. Tino was net weer boven zijn tv-winkel gaan wonen. Door de brand is hij alles kwijt. "Veertig jaar bloed zweet en tranen gaan op in rook, het is een ramp."

"We kunnen weer opnieuw beginnen", vertelt Tino terwijl hij toekijkt hoe de brandweer probeert te redden wat er te redden valt. "Maar dat red ik niet meer", voegt hij er half lachend, half huilend aan toe. "Nee, het is echt een ramp." Lees ook: Grote brand in woning boven winkel in Bussum De woning is compleet uitgebrand. De brandweer was lang bezig met blussen, omdat de brand ook tussen de vloeren zat. Het risico dat het zou overslaan naar de omliggende woningen was groot. Wat de brand verzoorzaakt heeft is vooralsnog onduidelijk. Vrees

Ook de winkel op de begane grond is er niet best aan toe. "Ik heb het nog niet kunnen zien, maar wat ik zag was zwart, pikzwart. Dus ik vrees het ergste".