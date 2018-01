Laatste auto Pim Fortuyn te koop bij Alkmaarse dealer

ALKMAAR - De auto van Pim Fortuyn, waarmee hij kort voordat hij werd doodgeschoten naar het Mediapark in Hilversum reed, is te koop bij een autodealer in Alkmaar. De luxe Daimler V8 heeft een prijskaartje van iets meer dan 19.000 euro.

Dat is volgens Douwe Leitner van AutoLeitner een zacht prijsje, want alle orginele details zijn nog aanwezig op het voertuig. "De vlag met het familiewapen van Fortuyn zit erop. Het orginele navigatiesysteem hangt nog in de auto met als laatste bestemming Hilversum en ook het onderhoudsboekje op naam van Fortuyn ligt er nog in", vertelde Leitner tegen De Telegraaf.

Bijzonder

Of je nu voor of tegen de uitspraken van Fortuyn bent, deze 'bijzondere' auto is volgens Leitner een stukje historie van een belangrijke gebeurtenis. "Het staat voor de vrijheid van meningsuiting en dat moet gekoesterd worden."