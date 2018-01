Treurig einde aan trouwmarathon: "Hou meer van jou dan van het leven zelf"

AMSTERDAM - (AT5) De Belgische Fleur Pierets (43) en de Nederlandse Julian P. Boom (39) waren van plan om in alle 24 landen waar het homohuwelijk legaal is te trouwen. Zo gaven de twee elkaar afgelopen oktober al het jawoord in Amsterdam. Maar na vier keer in het huwelijksbootje te zijn gestapt, moet Fleur haar Julian missen.

Vandaag overleed Julian aan de gevolgen van kanker. Haar vrouw deelde het verdrietige bericht op Facebook. "Ik hou meer van jou dan van het leven zelf", was de laatste boodschap aan haar geliefde.

Vijf jaar geleden stapten Julian en Fleur in het huwelijksbootje. Maar dat was voor hen niet genoeg. Vorig jaar besloot het lesbische stel om de uitdaging aan te gaan: trouwen in elk land waar het homohuwelijk is toegestaan.

De liefde vieren

Van de 194 landen zijn dat er 24. Fleur en Julian wilden met hun 'kunstproject' benadrukken dat dit niet veel is. Maar wel op een positieve manier, door 24 keer hun liefde te vieren. Uiteindelijk lukte het hen om elkaar in New York, Amsterdam, Antwerpen en Parijs opnieuw het jawoord te geven.

De overige trouwplannen moesten ze helaas staken. In Frankrijk kreeg het stel slecht nieuws te verwerken. Daar bleek dat Julian meerdere tumoren in haar hoofd en rond haar hart had.

Nog drie maanden

Julian kreeg in Parijs verschillende klachten. Nadat ze flauw viel, besloot ze de dokter te bezoeken. De arts meldde dat Julian nog maar drie maanden zou hebben. "Daarin zal ze haar geheugen en haar spraak geleidelijk aan verliezen, tot ze uiteindelijk in een coma raakt", zo deelde haar geliefde via Facebook.

De Nederlandse vrouw leed in 2016 aan borstkanker, maar had dat overwonnen. Destijds werden er geen hersenscans gemaakt. "Gelukkig maar, want daardoor konden we de afgelopen 18 maanden nog een geweldig leven hebben (en vier keer trouwen), zonder te weten welk doemscenario ons nog te wachten stond", zo zei Fleur vorige maand.