Amsterdamse fysiotherapeut (62) mag naar Olympische Winterspelen: "Een enorm avontuur"

AMSTERDAM - Vijftien jaar geleden hielp de 62-jarige fysiotherapeut Michael Davidson een getalenteerde, maar illegale sporter uit de brand. Hij behandelde zijn enkelblessure voor een habbekrats. Die sporter, Akwasi Frimpong, is inmiddels uitgegroeid tot een goede skelettonner. Hij gaat als eerste Ghanees naar de Olympische Winterspelen en heeft Michael gevraagd om hem daar te verzorgen.

De Amsterdammer kan het bijna niet geloven. Met een ontzettend kleine delegatie (Akwasi is de eerste én enige Ghanees die mee doet), vertrekt hij binnenkort naar Pyeongchang. "Dat wordt echt een enorm avontuur. Vrijdag 9 februari loop ik, voor het oog van praktisch de hele wereld, mee in de openingsceremonie. Als tweede zelfs, want in het Koreaanse alfabet is de tweede letter een 'G'!"

Illegaal en geen geld

En dat allemaal omdat hij Akwasi jaren geleden te hulp schoot. "Ik kreeg een belletje van de directeur van het Johan Cruyff College", vertelt Michael aan NH. "Hij zei: 'ik heb een getalenteerde sporter die moet revalideren, maar hij is illegaal in Nederland en heeft geen geld. Wil jij hem helpen?' Ik heb gezegd dat hij hem mocht doorsturen en dan zou ik wel even kijken."

Als de fysiotherapeut hem de volgende dag ontmoet, is hij meteen overtuigd. "Hij heeft een IQ en een EQ dat je zelden tegenkomt. Ik zei: 'ik ga je enkelblessure behandelen voor één euro per keer'. Akwasi was als een kind zo blij", lacht Michael. "Sindsdien is er een vriendschap ontstaan en behandel ik hem al vijftien jaar."

Bijzonder bedankje

De van oorsprong Ghanese Akwasi zit in die tijd niet stil en weet zich te ontwikkelen tot talentvol skeleton-atleet. Hij weet zich te plaatsen voor de Olympische Winterspelen en bedankt zijn fysiotherapeut nu voor zijn liefdadigheid van al die jaren terug. "Het is een geweldige jongen. Dat ik op mijn 62e nog naar zo'n prestigieus toernooi mag, voor Ghana nog wel, is fantastisch."

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. De Amsterdammer is een ticket aan het zoeken en heeft de introfilm van het Internationaal Olympisch Comité al bekeken. "Ik vrees wel dat we zwaarbeladen naar Zuid-Korea moeten", lacht hij. "Er moeten zoveel spullen mee! Maar ik heb er heel veel zin in."