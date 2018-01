Renner Honig: "Als er morgen een ploeg komt, dan kan ik overmorgen koersen"

ZAANDAM - ALKMAAR Wielrenner Reinier Honig prolongeerde zaterdag zijn titel als nationaal kampioen bij het stayeren. Uiteraard was de Zaandammer er blij mee, maar hij zoekt nog een ploeg voor op de weg dit seizoen. "Ik voel mij hartstikke fit. Als er morgen een ploeg komt, dan kan ik overmorgen koersen."

Inmiddels is het wielerseizoen in Australië al begonnen, maar de zoektocht opgeven doet hij niet. "Ik stop sowieso niet met koersen dit jaar. Al rijd ik met de club (DTS red.) of kermiskoersen in België. Hopelijk komt er nog wat uit, en anders zal ik mij na het seizoen weer eens beraden", laat de 34-jarige Honig weten.

Deze week rijdt Honig de Zesdaagse van Berlijn. In Duitsland doet hij mee aan het stayerkampioenschap.