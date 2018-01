Deel dit artikel:











Jeroen van den Berg is vergroeid met schaken in Wijk aan Zee Foto: NH/Edward Dekker

WIJK AAN ZEE - Het gezicht van Jeroen van den Berg is onlosmakelijk verbonden met het Tata Steel Chess Tournament in Wijk aan Zee. Sinds 1999 is hij de directeur van het toptoernooi. "Ik heb uitgerekend dat ik al twee volle jaren van mijn leven hier heb geslapen", aldus de Amsterdammer.

NH Sport volgde de toernooidirecteur een dagje op de voet. Wat opvalt: van de partijen zelf krijgt hij in de praktijk maar weinig mee. Van den Berg gaat van de toernooikamer naar speelzaal, staat sponsoren te woord, is in de persruimte te vinden en wijst mensen buiten net zo makkelijk de weg naar de analysruimte. Achter de schermen lost hij de meest uiteenlopende zaken op. "Dingen als het vervoer of de hotels doe ik het liefste zelf. Niet dat ik dat niet aan anderen wil overlaten, maar de schakers vinden dat prettig. Die zijn nog wel eens wat verstrooid en in de praktijk gaan ze dan mij bellen of mailen", aldus Van den Berg die volgende maand alweer begint met de samenstelling van het deelnemersveld voor 2019. Het tachtigste Tata Steel Chess Tournament gaat morgen de laatste week in.