Rivaliteit tussen sportclubs Broek-Noord en Broek-Zuid krijgt ludieke vorm: voetbalvaders als ruilplaatjes Foto: NH/Mischa Korzec

BROEK IN WATERLAND - Ieder jaar proberen de voetbalteams in Broek in Waterland elkaar een hak te zetten. Vooral in de aanloop naar de derby maken ze elkaar zo veel mogelijk zwart. Dit jaar slaat Broek-Zuid toe met een heus ruilkaarten-album. Op de plaatjes staan de voetbalvaders en dat vinden de kinderen in het dorp maar wat leuk.

In het winkeltje in Broek in Waterland liggen de albums die de kinderen kunnen ophalen. Vaak krijgen ze dan ook gelijk een hand met stickers mee. Op die stickers staan alle voetbalvaders uit de teams Noord en Zuid. Het is de bedoeling dat de kinderen dan gaan ruilen. En dat gebeurt ook. "Ik heb al vier boeken vol!", laat Casijn weten. Hij kent bijna alle voetballers en hun bijnamen zoals Zoef de Haas, Happy End en Dolle Dries. Op de foto’s van het team uit Zuid zien de voetballers er bijna allemaal keurig uit. De spelers van Noord hebben allemaal een enorme jaren '70 snor opgetekend gekregen. Derby

De rivaliteit bestaat al jaren. Een paar jaar geleden sloeg het noorden van Broek toe met een filmpje waarin Zuid belachelijk werd gemaakt. Dit jaar zijn de rollen omgedraaid. Aanstaande zaterdag is de wedstrijd in Broek in Waterland... Noord.