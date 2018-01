HV Volendam legt talentvolle hoekspeler langer vast

VOLENDAM - Handballer Jordy Baijens heeft zijn contract verlengd bij Volendam. Na Geert Hinskens is hij de tweede sterkhouder die voor volgend seizoen vastligt.

De linkerhoekspeler, die onlangs zijn debuut maakte bij Oranje, is blij met zijn contractverlenging: "Ik heb het onwijs naar mijn zin", reageert Baijens op de website van de club. "Volendam is een échte vereniging. Mijn oude club Haro was dat ook en daarom voel ik mij helemaal thuis. Ondanks dat ik dit seizoen op een andere positie speel dan vorig jaar, spelen wij met het team een spelletje dat mij goed ligt. Ik ben blij dat ik van waarde kan zijn voor Volendam."

Vanwege blessureleed bij teamgenoten maakte Baijens al veel minuten, samen met broer Dani. Sinds dit seizoen is hij onomstreden in het team van trainer Peter Portengen. "Ik denk dat dit team mooie dingen kan bereiken, zolang we maar met z'n allen keihard blijven werken. Deze ploeg kan nóg beter spelen dan dat wij dit seizoen hebben laten zien."

Uiteindelijk wil de 21-jarige handballer hogerop. "Op termijn hoop ik de stap naar het buitenland te maken. Ik hoop dat er ooit een mooi club op mijn pad komt", aldus Baijens.