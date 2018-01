Deel dit artikel:











Aron Royé: "Misschien ben ik net dat puzzelstukje" Foto: Pro Shots

AMSTERDAM - Aron Royé speelde aan het begin van het seizoen bij Donar maar keerde deze maand terug bij Apollo, de club waar hij jaren lang een van de sterkhouders was. Op hem rust de belangrijke taak om meer lijn te brengen in het spel van de Amsterdammers. "Ik denk dat het een heel getalenteerd team is met heel veel jonge spelers. Een stukje ervaring van mij kan daar heel veel bij helpen. Misschien ben ik net dat puzzelstukje wat er voor kan zorgen dat het beter gaat."

En dat is nodig want het gaat niet goed met Apollo. Liefst negen competitieduels op rij werden verloren door de ploeg. Dit weekend speelde Apollo thuis tegen Aris in de Dutch Basketball League. "Het was als thuiskomen en het voelde meteen heel vertrouwd. Van kleins af aan kom ik in de Apollohal en nu dus weer", alsdus Royé. Of de rentree van Royé Amsterdams succes opleverde zie je in onderstaande reportage.