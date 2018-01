Hordeloper Koen Smet op de weg terug

AMSTERDAM - DORTMUND Hordeloper Koen Smet kampte in 2016 met een depressie maar is sinds enige tijd weer helemaal op de weg terug. Smet wist zondag op de Indoor Meeting in Dortmund de eerste plaats te veroveren. "Deze wedstrijden helpen wel ja."

In 2016 stelde Smet teveel doelen voor zichzelf op, waardoor hij in een depressie terechtkwam. De 25-jarige atleet besloot langs te gaan bij een psychiater en sindsdien gaat het bergopwaarts. "Er is rust in m'n hoofd, dus alles gaat goed", vertelt Smet. "Ik ben nu al bezig met m'n beste indoorseizoen ooit."

Zondag won hij dus in Dortmund op de zestig meter horden met een tijd van 7.81, maar verwachtte dat eigenlijk niet. "Ik moest tegen de snelste Duitser van dit moment, maar hij maakte een valse start", zegt Smet. Door die valse start werd deze Duitser, Erik Balnuweit, gediskwalificeerd. Daar was Smet erg blij mee, maar vond hij het toch wel jammer. "Ik ben een topsporter, dus ik had hem graag op waarde willen verslaan."

Door deze overwinning mag Smet aanstaande vrijdag starten in de ISTAF Indoor in Berlijn. "De atmosfeer wordt fantastisch. Ik verwacht wel dat ik mee kan gaan in het mondiale geweld", aldus de Amsterdamse Koen Smet.