Deel dit artikel:











Man in gezicht gestoken bij ruzie in Zaandam Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

ZAANDAM - Bij een in een woning aan de La Palma in Zaandam is vanmiddag een man in zijn gezicht gestoken. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De politie meldt dat er een conflict was tussen twee mannen. Waar de ruzie over ging, is niet duidelijk. De man die werd gestoken was nog wel aanspreekbaar, maar zal een blijvend litteken overhouden. De andere man is door de politie aangehouden.