Deel dit artikel:











Omwonenden Schiphol willen landingsbanen in zee Foto: ANP

SCHIPHOL - Luchthaven Schiphol zou kunnen uitbreiden met start- en landingsbanen in zee. Dat is een van de opties die zo'n zestig bewonersgroepen in de regio voorstellen in het rapport Vlucht naar Voren. Ze vrezen voor een onomkeerbare verslechtering van het leefmilieu als er niet snel wordt gekeken naar alternatieven.

De bewonersgroepen constateren dat er keer op keer extra ruimte wordt gegeven aan de uitbreiding van Schiphol. Volgens hen kan Lelystad Airport, dat het drukke Schiphol moet ontlasten, op de lange termijn niet voorzien in de behoefte. "En uitbreiding van het aantal banen is voor ons onacceptabel", zeggen ze in een verklaring. Lees ook: Acht gemeenten hebben geen vertrouwen meer in Schiphol: "Eén vrachtvliegtuig en hele dorp is wakker" Daarom stellen zij voor om voor de kust van Wijk aan Zee in een eerste fase één of twee landingsbanen aan te leggen. Ook wil de groep dat minister Cora van Nieuwhuizen een onderzoek begint. Dat plan wordt morgen overhandigd aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Te duur

Onlangs nog liet Van Nieuwhuizen weten dat een luchthaven in zee een gepasseerd station is. Met veertig miljard euro zou het te kostbaar zijn. Volgens de bewonersgroepen is het plan wel technisch en financieel haalbaar wanneer het in fases wordt uitgevoerd en ook Schiphol een deel van de vluchten blijft doen.