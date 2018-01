Bestuur Sparta betaalt schade supportershome Telstar

VELSEN-ZUID - Sparta Rotterdam gaat de schade betalen die supporters hebben aangericht aan het supportershome van Telstar.

Dat heeft de club bevestigd aan de IJmuider Courant. De schade werd aangericht toen Telstar op 6 januari een vriendschappelijke wedstrijd speelde tegen de club uit Rotterdam. Sparta-supporters zouden sjaaltjes gestolen hebben en een monument voor de in 2005 overleden Luciano van den Berg hebben beplakt met stickers.

Verkeerde keelgat

Vooral dat laatste ligt gevoelig bij de Witte Leeuwen. 'Mister Telstar' Anthony Correia beschrijft het overlijden van Van den Berg zelfs als het dieptepunt uit zijn carrière. Dat juist zijn monument, bestaande uit een shirt van de speler, beplakt is met stickers is bij veel Telstar-supporters in het verkeerde keelgat geschoten.

Camerabeelden

Volgens Telstar-woordvoerder Dennis Bliek wordt er op dit moment intern onderzoek gedaan naar wie de daders zijn. "De camerabeelden worden door onze beveiliging zorgvuldig bekeken", aldus bliek.

Tijdens het oefenduel waren ongeveer 250 Sparta-supporters aanwezig. Doordat alleen de westtribune open was, zaten de fans van beide clubs door elkaar en hadden alle Rotterdammers ook toegang tot het supportershome van Telstar.