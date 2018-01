Bedreigde bussen Noord-Holland Noord blijven rijden in de spits

HAARLEM - Vaste lijnen in Noord-Holland Noord die op de nominatie stonden helemaal te verdwijnen, blijven rijden tijdens spitstijden. Per 22 juli gaat er een nieuwe dienstregeling in. De PvdA stelde vandaag in de provincie voor om spitslijnen te regelen, een meerderheid van de Commissie Mobiliteit ging daarmee akkoord.

Het gaat ondermeer om lijn 164 van Castricum naar Egmond aan Zee. Die bus zou door de week, tijdens de spits moeten blijven rijden. Ook zou in de ochtend een bus van Niedorp naar Alkmaar moeten rijden.

Ook tussen Juliandorp en Den Helder komen meer busritten. Op zondag gaat lijn 30 twee keer in plaats van één keer per uur rijden. De scholierenspits tussen Julianadorp en Schagen zou overdag met twee ritten moeten worden uitgebreid.

In de regio Schagen was veel onrust ontstaan over lijn 152, de lijn van Schagen naar Julianadorp zou helemaal verdwijnen. Ook scholen hebben gereageerd omdat er veel leerlingen van de lijn gebruik maken. Volgens de provincie blijft de lijn vanaf 22 juli rijden tussen Callantsoog en Schagen, het deel richting Julianadorp wordt geschrapt. "Het was desinformatie dat die lijn helemaal zou verdwijnen, daar is nooit sprake van geweest", antwoorde Gedeputeerde Post vanmiddag.

Vanuit Noord-Holland Noord kwamen vandaag zo'n veertig actievoerders naar Haarlem om te protesteren tegen de nieuwe plannen voor het busvervoer in die regio. De SP had een bus geregeld om de tegenstanders op te halen vanuit Callantsoog, Schagen, Heerhugowaard en Castricum.

De Commissie Mobiliteit van de Provincie besprak de nieuwe plannen vanmiddag. De nieuwe dienstregeling moet per 22 juli 2018 in gaan. De angst bestaat dat een aantal lijnen zal verdwijnen. Naast de actievoerders hebben ook gemeentes in de regio laten weten tegen de plannen te zijn.

Er zijn de afgelopen tijd vanuit de gemeentes 48 verzoeken binnen gekomen om de plannen aan te passen. Die zouden de provincie miljoenen extra kosten. Die legt de meerkosten daarom voor aan de gemeentes zelf of aan bedrijven die verzoeken hebben gedaan. Als ze het vervoer alsnog willen, dan kunnen ze het zelf betalen.

Connexxion wil in de regio ook met een bel-systeem (of via een app) voor bussen en met taxi-vervoer gaan werken. Op sommigen trajecten worden juist meer bussen ingezet. In maart neemt de Provincie een definitief besluit over de nieuwe dienstregeling van de bus in de regio Noord-Holland Noord.