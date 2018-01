De Sterrekijker in Beverwijk krijgt titel Excellente School 2017: "Prachtig dat we het nu hebben"

BEVERWIJK - Het waren spannende dagen voor obs De Sterrekijker in Beverwijk. De school had zich opgegeven om een van de Excellente Scholen van 2017 te worden en kreeg gisteren te horen dat ze de titel krijgt. Vandaag mocht het schoolbestuur haar predicaat in ontvangst nemen.

De basisschool aan de Van der Hoopstraat heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor beter taalonderwijs. "We hebben veel kinderen met een andere migratie-achtergrond. Zij hebben een taal-achterstand. We hebben er met ons team alles aan gedaan die weg te werken", vertelt directeur Anne Marie van Halem aan NH Nieuws.

De directeur vond dat het de school zo geweldig gelukt was om de taal van haar leerlingen te verbeteren, dat ze voor het predicaat wilde gaan. "Daarmee hebben we ons kwetsbaar opgesteld. Prachtig dat we het nu hebben."

De Sterrekijker is een van de 87 scholen in Nederland met de titel Excellente School. De erkenning is voor de komende drie jaar geldig. "In die tijd gaan we er alles aan doen het waar te maken. De druk is er zeker, maar die kunnen we aan. Vandaag is het feest, maar vanaf morgen gaan we weer keihard aan de slag", aldus Van Halem.

Noord-Hollandse excellente scholen

Naast obs De Sterrekijker zijn er nog vijf andere Noord-Hollandse scholen die dit jaar het predicaat voor excellente school hebben gekregen.

- Van Koetsveldschool in Amsterdam

- Orion College Zuid in Amsterdam

- Clusius College in Castricum

- Gemeentelijk Gymnasium in Hilversum

- SG De Huizermaat in Huizen

Kijk in de kaart hieronder welke school bij jou in de buurt een predicaat voor excellente school heeft gekregen in de afgelopen drie jaar.