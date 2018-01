Lokale partij BAS wil fietsvriendelijke Munnikenweg in Alkmaar

ALKMAAR - De mooiste route om vanuit Alkmaar in Oudorp te komen gaat langs de Munnikenweg. Toch is de historische kasseienweg voor het fietsverkeer oncomfortabel en onveilig om te berijden, vindt de lokale partij Belangen Alkmaarse Samenleving (BAS).

BAS heeft aan het college in Alkmaar gevraagd of er een verbetering van de situatie mogelijk is, schrijft mediapartner Alkmaar Centraal. "Feitelijk wil BAS dat er een onderzoek komt om te kijken of er veilige en betere fietsstroken naast de bestaande weg kunnen komen", vertelt BAS lijsttrekker Ben Bijl.

Het is volgens BAS niet de bedoeling dat het historisch karakter van van de Munnikenweg wordt aangetast. De partij hoopt dat het college positief reageert zodat op korte termijn een begin gemaakt kan worden met fietsvriendelijke verbeteringen aan de weg.