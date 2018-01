Opnieuw ramkraak bij camerawinkel Alkmaar: "De schade is gigantisch"

ALKMAAR - Winkeleigenaar Ed Dorrestein wordt er moedeloos van. De Alkmaarder moest vannacht weer zijn bed uit, omdat inbrekers de pui van zijn winkel hadden geramd. "Dit had voorkomen kunnen worden."

De politie heeft drie mannen aangehouden en een deel van de gestolen spullen teruggevonden. Op een tafel in de winkel van Dorrestein ligt de 'buit' uitgestald. De dure telelenzen zijn flink beschadigd. ''Ze hebben ermee gegooid en we moeten ze opsturen naar de leverancier om te kijken hoe groot de schade is.''



In 2015 was de winkel ook al doelwit van een ramkraak. 'Natuurlijk' heeft de eigenaar sindsdien nagedacht over hoe zijn winkel beter te beveiligen. ''Bij de herinrichting van het winkelcentrum hebben we meegepraat met de gemeente over de plaatsing van bloembakken en paaltjes. Die staan overal behalve bij de supermarkt en de snackbar".



Lees ook: Twee mannen aangehouden na ramkraak op fotografiewinkel in Alkmaar



Dorrestein denkt dat de inbraak voorkomen had kunnen worden. Als die paaltjes wel waren geplaatst, hadden de dieven niet met de auto bij zijn winkel kunnen komen, meent Dorrestein. Boos op de gemeente is hij naar eigen zeggen niet. "Ik ben er niet boos over. Dat kan alleen bij verstandige mensen. Bij domme mensen heeft dat geen zin."

Volgens Dorrestein is de beste manier om dieven buiten te houden 'stroom op de pui zetten', maar die maatregel is niet toegestaan.

Vluchtauto

Op de beelden van de bewakingscamera is te zien hoe de dieven te werk gaan. Met een kleine auto rammen ze de pui. Agenten zagen na de melding een motorscooter met de twee verdachten erop vluchtten. De motorscooter ging op rotonde bij Hoefplan onderuit. Een 20-jarige verdachte vluchtte weg over de Terborchlaan, maar kon worden aangehouden.

Op de Mondriaanlaan werd een auto aangetroffen die waarschijnlijk klaarstond als vluchtauto. Hier werd een 25-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Niet veel later kwam een 20-jarige man aangelopen die in de auto wilde stappen. Ook hij werd aangehouden.