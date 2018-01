Grote brand in woning boven winkel in Bussum

BUSSUM - In een woning boven een winkel aan de Kapelstraat in Bussum woedt op dit moment een grote brand. Volgens de brandweer was er niemand in het pand aanwezig.

Wel gaat het volgens de woordvoerder om een 'complex gebouw', waardoor het lastig is om de brand te bestrijden. In eerste instantie was er een vermoeden dat er nog iemand in de woning aanwezig was, maar dit kan de brandweer inmiddels uitsluiten. Wel zijn twee mensen gecontroleerd door het ambulancepersoneel.

De brand is door een nog onbekende oorzaak ontstaan in een woning boven een electronicawinkel. Volgens de winkelier zou er niemand aanwezig zijn geweest tijdens de brand. Ook zou er niemand gewond zijn geraakt. "De ramen van mijn winkel zijn kapot en alles is zwart", laat hij weten.



Ook werd er een traumahelikopter opgeroepen, maar deze is later afgezegd.