Büchli wint voor derde keer goud

HAARLEM - MINSK Matthijs Büchli behaalde zondag voor de derde keer goud. Hij zegevierde op de sprint. In de finale versloeg Büchli de Litouwer Vasilijus Lendel in de eerste twee races.

"Dit is wel bizar. Als je in zo'n World Cup aan drie toernooien meedoet, dan kan je niet bedenken dat je er ook drie wint", vertelt Büchli. "Het maakt het extra mooi voor mij dat Theo nog de derde plek pakt, dat is echt heel gaaf."

Theo Bos behaalde namelijk brons op dit onderdeel. Büchli won eerder in Minsk de teamsprint met zijn ploeg BEAT Cycling Club en de keirin.