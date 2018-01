Deel dit artikel:











Gaslek bij werkzaamheden aan Leeghwaterbrug in Alkmaar Foto: AmoureusMedia / Maurice Amoureus Foto: AmoureusMedia / Maurice Amoureus

ALKMAAR - Tijdens werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug in Alkmaar is een gaslek ontstaan. De brandweer is ter plaatse en doet metingen. Het verkeer ondervindt geen hinder.

Om 12.00 uur laat de brandweer weten het gaslek elk moment te kunnen dichten en dat er geen gevaar voor de omgeving is. De Leeghwaterbrug is gesloten, omdat er vier nieuwe, versmalde rijstroken worden aangelegd. Bij de werkzaamheden is een gasleiding geraakt. Pontje

Door de werkzaamheden is voor fietsverkeer richting Heerhugowaard geen ruimte. Om fietsers toch aan de andere kant van het water te krijgen wordt er een pontje ingezet. Niet alle fietsers zijn even enthousiast over het alternatief.



"Ik fiets elke ochtend van Sint Pancras naar Heemskerk en dit duurt echt veel te lang", klaagt een man tegenover mediapartner Alkmaar Centraal.