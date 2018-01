Giri pakt koppositie terug in Tata Steel Chess

WIJK AAN ZEE - Schaker Anish Giri heeft zich bij het Tata Steel Chess weer gemeld aan de kop van de ranglijst. De Nederlandse grootmeester won in de achtste ronde met de witte stukken van Sjachriar Mamedjarov uit Azerbeidzjan.

Daarmee kwam de nog ongeslagen Giri op 5,5 punten, evenveel als Mamedjarov en de Noor Magnus Carlsen. De nummer één van de wereldranglijst versloeg met de witte stukken Gawain Jones uit Engeland.

Lees ook: Giri is koppositie kwijt in Tata Steel Chess

Giri, die vrijdag zijn koppositie kwijtraakte, behaalde zijn derde zege in Wijk aan Zee. Na twee overwinningen in zijn eerste twee partijen speelde hij vijf keer op rij remise. De 23-jarige schaker wil dolgraag de opvolger worden van Jan Timman, in 1985 de laatste Nederlandse winnaar van het prestigieuze schaaktoernooi.

Giri versloeg Mamedjarov na 32 zetten. "Een geweldige overwinning, maar dat is voor mij elke zege in dit toernooi'', liet de Nederlandse titelkandidaat weten. "Ik houd de stand op de ranglijst niet precies bij, maar we zullen zien of Carlsen inderdaad beter is dan de rest.''

Maandag is een rustdag voor de schakers in Wijk aan Zee.